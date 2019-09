LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Vittoria importante. Che atmosfera a Lecce!"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha dominato dal punto di vista del gioco. Come si può affrontare la partita contro queste squadre?

"Nel primo tempo ci è mancata velocità nella circolazione della palla. Con Veretout e Diawara abbiamo difeso troppo bassi, non era semplice trovare varchi contro una squadra che si difende bene. È importante attrarre l'avversario da una parte e cambiare subito, nel primo tempo non lo abbiamo fatto. Negli ultimi trenta metri ci è mancato l'ultimo passaggio".

Come ha visto il Lecce?

"È una buona squadra, di valore. Aveva vinto le ultime partite fuori casa, che si è chiusa con ordine. Nel primo tempo ci ha impensierito in contropiede, ma credo la mia squadra abbia dominato. Per noi era importante vincere".

A volte vi siete un po' spaccati tra i reparti.

"Dopo il gol la partita si è un po' spaccata perché il Lecce ha giocato in maniera diretta e noi ci siamo abbassati. Poi si sono creati varchi in avanti ed è qualcosa su cui dobbiamo lavorare: bisogna stare alti, anche per difendersi".

Quali sono le condizioni di Pellegrini, Mkhytarian?

"Per quanto riguarda Mkhytarian non dovrebbero esserci problemi. Valuteremo tra oggi e domani la situazione di Pellegrini, che una fascite plantare da tempo. Oggi, come avete visto, ha dovuto lasciare il campo in anticipo".

Lei come Zeman?

"Sarò sincero non conosco nel dettaglio il gioco di Zeman. In ogni caso questa è la Roma di Fonseca".

Pareri sul Lecce?

"L'atmosfera a Lecce è stata fantastica, è stato bellissimo giocare nel Salento. Questa squadra deve essere fiduciosa, può salvarsi".

