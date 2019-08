LIVE TMW - Roma, ufficiale l'arrivo di Smalling: il comunicato coi dettagli

Diretta scritta su TMW! Per aggiornare fremi F5

20.15 - Termina qui la lunga giornata con il racconto dell'arrivo del neo difensore giallorosso alla Roma.

20.14 - Chris Smalling è un nuovo giocatore della Roma - AS Roma rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto - recita il comunicato del club giallorosso - prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Il centrale inglese vanta 323 presenze totali con la maglia dei Red Devils, con i quali ha giocato per nove stagioni consecutive. In giallorosso indosserà la maglia numero 6.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💯 Official: Chris Smalling has joined Roma on loan 💪 This summer #ASRoma is using transfer announcements to help support charities like @MissingKids and @missingpeople in the search for missing children around the world. pic.twitter.com/xSGZWehhVE — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019

16.28 - Chris Smalling ha terminato pochi minuti fa il consueto iter di visite mediche ed è ora diretto alla sede giallorossa, a Trigoria, per la firma col suo nuovo club. Attesa dunque per oggi l'ufficialità, poi potrebbe persino rientrare nei convocati di Fonseca per il derby.

13.33 - Prosegue il "tour" romano di Smalling e del nostro inviato con lui: il centrale inglese proveniente dal Manchester United è arrivato al centro medico di Villa Stuart, iniziano le visite mediche che certificheranno il suo approdo in giallorosso.

12.49 - In perfetto orario, sul ritardo previsto, Chris Smalling è atterrato nella Capitale: classica foto con la sciarpa della Roma, i primi autografi e foto coi nuovi tifosi, poi via in macchina per raggiungere la clinica di Villa Stuart. Il centrale inglese si sottoporrà alle visite mediche e poi verrà annunciato come nuovo acquisto giallorosso.

11.50 - Aereo in ritardo di mezz'ora, attesa dunque prolungata per i tifosi giallorossi e per lo staff tecnico della Roma.

11.35 - Chris Smalling è la risposta alle esigenze difensive della Roma di Paulo Fonseca, con Petrachi che dopo aver seguito a lungo Lovren e abbandonato la pista Rugani, si è buttato sull'esperto centrale inglese del Manchester United. Una trattativa chiude ieri in prestito oneroso a tre milioni: dopo Lukaku e Sanchez, sarebbe il terzo Red Devil a trasferirsi in Italia e chissà che non ci sia la possibilità di fare poker con Darmian. Il centrale inglese classe '89 del Manchester United è stato ieri nella sede del club inglese per definire i dettagli del suo addio e il suo sbarco a Roma Ciampino è previsto alle 12. Poi le visite mediche a Villa Stuart, nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra e domenica la convocazione per il primo derby della Capitale.