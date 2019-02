LIVE TMW - Siviglia, Machin: "Ritorno giocato come se fossimo sullo 0-0"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

Finisce qui la conferenza stampa di mister Machin.

Sull'astinenza dal gol di André Silva: "Si sacrifica molto per la squadra e ci dà tantissimo, anche se ultimamente ha segnato meno. Sta giocando al 100% e Ben Yedder beneficia molto della sua presenza in attacco. Non sono quindi per niente preoccupato".

Sugli infortunati: "Escudero resterà fuori per un po' di partite. Jesus Navas e Roque Mesa hanno avuto qualche problemino, dovremo valutarli. La squadra però ha fatto coralmente un grande sforzo per sopperire ai fastidi fisici dei singoli".

Sulle sensazioni: "Avevamo un obbligo: passare il turno. Ed è logico che le vittorie ti danno più fiducia. Ora pensiamo a recuperare più giocatori possibile, ci aspetta presto un big match col Barcellona e speriamo di non avere nuovi infortuni".

Sul 3-0 totale: "Tre reti realizzate e nessuna subita, non possiamo certo lamentarci. Analizzeremo comunque tutte le situazioni di gioco che abbiamo vissuto in queste due partite. Ho visto un Siviglia che stasera è entrato in campo con grande convinzione, senza permettere alla Lazio di giocare".

Sulla vittoria: "Siamo stati bravi stasera, abbiamo giocato come se partissimo dallo 0-0 e fatto un'altra buona prestazione contro una squadra importante".

L'allenatore del Siviglia Pablo Machin analizza in conferenza stampa il successo di questa sera contro la Lazio e il passaggio del turno di Europa League.