SPAL, Mattioli: "Se sarà B senza finire il campionato, faremo tutti i ricorsi possibili"

12.15 - La SPAL torna a far sentire la propria voce e ha deciso di farlo con una videoconferenza stampa congiunta in cui interverranno il presidente Walter Mattioli e il patron Simone Colombarini per affrontare diverse tematiche riguardanti il presente e il futuro della società biancazzurra. Appuntamento a partire dalle 12.30 con il live che si potrà seguire su TuttoMercatoWeb.

12.30 - inizia la conferenza stampa.

Come la SPAL intende approcciarsi all'eventuale ripresa dell'attività?

Mattioli: "Noi siamo pronti, anche se aspettiamo ancora qualche notizia. Il decreto ci tiene fermi fino al 18 maggio e lo stiamo rispettando. I giocatori si stanno preparando autonomamente a casa. Quando riapriremo il centro faremo le visite mediche necessarie ai ragazzi. A oggi non abbiamo i tamponi a disposizione perché servono ancora a medici e persone ammalate. Già in settimana comunque inizieremo a fare qualcosa. Il ritorno in campo dovrebbe essere dopo il 18 maggio, anche se io qualche dubbio ancora ce l'ho. Se ci saranno le garanzie, come già detto, si partirà. Andremo in ritiro in un hotel isolato della città nel caso. Faremo tutto il possibile che si potrà fare e ci faremo trovare pronti".

Pianificazione industriale delle prossime stagioni. Su che basi e quali obiettivi lavorerete?

Colombarini: "Oggi c'è tantissima incertezza e per questo motivo bisogna tenere a mente tutte ipotesi, anche le peggiori. Se dovessimo andare in B, allestiremo una squadra che comunque potrà tornare subito in Serie A. Però dobbiamo anche pensare che questo potrebbe non succedere e a questo punto ci dovremmo preparare alle peggiore delle ipotesi".

Come siete messi per il nuovo direttore sportivo?

Mattioli: "Io non ho fretta. Sto valutando insieme a tutti il personaggio che potrebbe sostituirlo. Per come la penso io dovrà essere un ragazzo giovane che conosca bene questo mondo e abbia grande entusiasmo, oltre che contatti più importanti. Ci sono più personaggi e li stiamo valutando per il bene della SPAL. Qualcosa dipenderà anche dalla categoria, ma al momento c'è qualcosa di più importante a cui pensare. A breve penso che riusciremo a trovare il sostituto".

Partiranno anche altri dirigenti con Vagnati?

Mattioli: "Ne stiamo discutendo e può succedere in futuro. Al momento però non c'è nulla di ufficiale. Può essere che qualcuno lo segua, ma come ho detto a Vagnati è importante che me lo dica in tempi consoni per permetterci di programmare il futuro. Io non trattengo mai nessuno. Voglio che a Ferrara rimanga chi ha voglia di lavorare per la SPAL e abbia a cuore la nostra società, che la ami come la amiamo noi".

Avete pensato a qualche tipo di rimborso per gli abbonati?

Colombarini: "L'indicazione è quella di far lavorare Vivaticket per un voucher che possa essere riutilizzato per le nostre partite, attività e materiale allo SPAL store. I tifosi verranno rimborsati. Ora attendiamo le modalità".

Per quanto riguarda i rinnovi dei giocatori in scadenza?

Mattioli: "Stiamo aspettando regole precise. Siamo in attesa. Logico che ne abbiamo diversi e siamo interessati a concludere il campionato con loro in squadra".

TMW - Quale futuro pensate per Di Biagio?

Colombarini: "Lo staff tecnico è a scadenza. In base ai risultati cercheremo di capire come muoverci per la prossima stagione. Noi siamo contenti per quanto Di Biagio ha portato e credo ci siano tutti i presupposti per continuare con lui. Poi tutto dipenderà dalla categoria. Credo che troveremo un punto di incontro per quanto riguarda sia la permanenza in A che in B".

TMW - Per Fares ci dobbiamo aspettare un addio sullo stile di Lazzari?

Mattioli: "Ne stiamo parlando di calciomercato. Dobbiamo tenere viva la situazione. Abbia il progetto A e il progetto B. Dobbiamo valutare entrambi. Sono situazioni completamente diverse. Abbiamo diverse ipotesi al vaglio, tutto dipenderà da come finirà la stagione. Fares ha diverse società che lo cercano. Se dimostrerà il suo grande valore fino a fine campionato, vedremo. Ma ce ne sono tanti di ragazzi che piacciono".

Potrebbero esserci delle trattative per l'ingresso in società di altri imprenditori interessati alla SPAL?

Colombarini: "A oggi non c'è nulla in questo senso. Poi se dovessero manifestarsi interessamenti non chiuderemo la porta in faccia a nessuno. Se qualcuno si vorrà affiancare, valuteremo. Ma al momento non è una nostra priorità e non siamo mai arrivati a questo punto".

In caso di chiusura anticipata del campionato, quale scenario preferite?

Mattioli: "In questi mesi abbiamo fatto centinaia di ore di videoconferenza, ma ci sono diversi scenari usciti sui giornali che in realtà non sono mai stati discussi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, logico che brucia se ti dicono che sei penultimo e devi retrocedere senza poter giocare. Faremo tutti i ricorsi possibili. Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo, stiamo bene mentalmente e crediamo di potercela fare. Se ci fossero le condizioni ci stiamo. Ci dispiace solo perché non abbiamo i nostri tifosi. Anche io leggo che Gravina vorrebbe che fosse il governo a decidere queste situazioni. Di certo però non c'è nulla".

Nei piani della società è previsto un futuro da dirigente per Sergio Floccari?

Mattioli: "Sergio è un giocatore della SPAL e penso che anche il prossimo anno vorrà giocare. La nostra intenzione è di rivolgerci verso un'altra persona. Di sicuro, Floccari non lo consideriamo come futuro d.s. della SPAL. Poi se esprimerà il desiderio di entrare in società al termine di questo campionato, magari con un ruolo dirigenziale diverso, ci sederemo al tavolo e discuteremo con lui".

Petagna giocherà con la SPAL anche dopo la ripresa?

Colombarini: "Petagna al momento è un giocatore in prestito alla SPAL dal Napoli. Quello che si farà con lui, lo si farà con qualsiasi altro giocatore che gioca in prestito con un contratto fino al 30 giugno 2020".