LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Stiamo attaccati al treno per provare a salvarci"

Il tecnico dei ferraresi parlerà in conferenza stampa a poche ore dal match con la Sampdoria.

Fonte: inviato a Ferrara

12.15 - Vigilia di SPAL-Sampdoria, scontro salvezza in piena regola. Tra pochi minuti, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici parlerà nella consueta conferenza stampa prepartita. Appuntamento alle 12.30 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TMW.

12.30 - inizia la conferenza stampa.

Mister, partita importantissima. Più importante sotto l'aspetto psicologico o tecnico?

"L'importanza della gara la sappiamo. Sono entrambi due aspetti importanti. Bisognerà fare una grande partita contro una squadra in difficoltà come noi. Dovremo stare con le antenne dritte, prendendo la gara con la massima attenzione e rispetto dell'avversario, facendo una partita da SPAL".

Quanto può essere stato decisivo l'arrivo di Ranieri sulla loro panchina?

"Quando c'è una cambio di allenatore ci sono sempre delle scosse e degli stravolgimenti. Dal punto di vista dell'esperienza ha sicuramente portato qualcosa. Ma anche prima avevano un bravo allenatore".

Novità di formazione rispetto a San Siro?

"Può essere. La scorsa volta ho fatto un paio di cambi e valuterò se fare altrettanto domani. Ad oggi ho utilizzato un po' tutti e ora vedremo cosa fare nella prossima partita. Tutti hanno recuperato bene, anche quelli che hanno disputato il doppio impegno. Sia a livello mentale che fisico".

Avere avuto un giorno in meno di riposo della Samp può contare?

"Si, alla lunga può incidere. Ma non voglio alibi, voglio vedere una squadra bella e pimpante con il furore delle ultime partite e l'aiuto del nostro pubblico".

La Sampdoria non verrà per un pareggio. Pensi che anche loro la giocheranno per vincere?

"Sicuramente verranno per fare risultato, metteranno in campo le loro qualità. Tra le formazioni che lottano per la salvezza, loro non c'entrano niente. Dovremo stare attenti, giocando bene".

Con quanti punti pensate di chiudere l'andata? Avete già un obiettivo?

"In questi anni non abbiamo mai posto limiti al nostro cammino. Noi cerchiamo di fare più punti possibili. Mi auguro di farne tanti, ma questo sarà il campo a dirlo. Ora il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi e la squadra in generale. Ho una rosa che può dire la sua contro tutte le squadre. Starà a noi dimostrarlo e far si che si possa rimanere attaccati al treno delle pretendenti alla non retrocessione".

Avete ancora margini di miglioramento?

"Si, penso a Igor e Strefezza. Sono due ragazzi che possono crescere. Ma tutti abbiamo margini di miglioramento, bisogna far si che i ragazzi riescano a esprimerli al meglio attraverso il lavoro".

12.42 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.