LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Fatto tutto per tenere Nkoulou, vediamo domani"

Soffre nel finale, ma riesce a portare a casa tre punti fondamentali: il Toro batte il Sassuolo 2-1, doppietta di Simone Zaza, e prova a ripartire dopo la sconfitta in Europa League contro il Wolverhampton, che ha complicato i piani qualificazione ai gironi. Da valutare, però, in vista del ritorno in programma giovedì, le condizioni di Cristian Ansaldi e Kevin Bonifazi, usciti per problemi muscolari. A breve, nella conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Walter Mazzarri commenterà la partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Quanto ha pesato la defezione di Nkoulou?

"Con o senza di lui, abbiamo avuto solo un giorno e mezzo per prepararla. Ho corretto gli errori post-Wolverhampton come sempre, ho chiamato i miei difensori perché avevamo fatto qualche errore di troppo. Nkoulou mi ha detto che non c'era con la testa, ho tentato fino all'ultimo di convincerlo: l'ho chiamato più volte, mi ha sempre detto che non aveva la testa. Allora l'ho sostituito, chi non c'è con la testa non può giocare. Abbiamo fatto ciò che volevamo fare, era normale calare nel finale. Si è sofferto fino alla fine perché eravamo a corto di energie. Ma dal primo gol nostro al 2-1, abbiamo creato sei palle gol: dovevamo fare il tris, così avremmo sofferto meno. Facciamo fatica a chiudere le partite, bisogna lavorare. Nel complesso sono contento".

Pensa che la rosa debba essere ampliata?

"Sono cose da chiedere ad altri, so ciò che possono darmi questi ragazzi e di questo sono contento. Ma per ora non attacco ad alibi, sono contento di quelli che ho".

Può essere risolta la vicenda Nkoulou?

"Mi fermerei qui, ho la responsabilità di questo risultato. Ho trovato questa situazione, non voglio andare oltre perché è un caso particolare. Quando parlo voglio essere sicuro di ciò che dico, vedremo domani cosa succede. E' una vicenda più societaria, non fatemi altre domande sull'argomento. Chiudiamo qui l'argomento, non voglio aggiungere altro".

E' stato un fulmine a ciel sereno?

"Il presidente ha fatto di tutto per tenere i giocatori che abbiamo: ad oggi, non è andato via nessuno e lo potete constatare. Con Nkoulou abbiamo fatto tutto il possibile per tenerlo".

Situazione infortunati.

"A parte Ansaldi, penso che tutti possano recuperare. Iago Falque ancora non si è allenato con il gruppo".

E' preoccupato per la situazione fisica dei suoi giocatori?

"Quando perdiamo, provo un dolore fisico. Vorrei rigiocare la partita con il Wolverhampton, ci siamo complicati la vita. Per il resto non sono preoccupati di nulla. Dopo giovedì parlerò di tante cose: farò un excursus, un confronto, delle considerazioni che secondo me sono da fare. Sarò più preciso su tutto. Era importante fare tre punti, l'anno scorso siamo partiti con una sconfitta in campionato".

Quanto sta crescendo Bremer?

"Mi ha risposto bene anche in ruolo non suo, da centrale nel trio difensivo. Ci ha dato grandi soddisfazione, come tutta la squadra: quarti nel girone di ritorno, e senza errori arbitrali saremmo potuti essere in Champions".

