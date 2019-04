LIVE TMW - Tottenham-Ajax stasera alle 21. Pochettino col dubbio in attacco

12.44 DE BOER SPIEGA IL SEGRETO DELL'AJAX Frank de Boer ai microfoni di Sky parla dell'Ajax:"Siamo un mix di gioventù ed esperienza. È cambiata la filosofia, in altri tempi non avremmo mai comprato un giocatore di 27 anni come Blind per 16 milioni. Ma dopo 5 anni senza trofei e con un budget da sperndere ci serviva esperienza. Gente come Tadic e Blind ce l'hanno portata".

12.10 TORNA TAGLIAFICO Ten Hag ritrova Tagliafico, che ha scontato il suo turno di squalifica contro la Juventus. È il ritorno dell'argentino l'unica novità prevista rispetto alla sfida di Torino. Veltman infatti è in vantaggio su Mazraoui, il cui recupero dopo l'infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di finale, deve essere ancora valutato.

12.05 - POCHETTINO, DUBBIO IN ATTACCO Assente Harry Kane, Pochettino deve sciogliere un dubbio al centro dell'attacco: se puntare come finta punta il brasiliano Lucas Moura o su un centravanti di mestiere come Fernando Llorente, decisivo nella semifinale di ritorno contro il Manchester City

12.00 - I PROBABILI 22 Di seguito le probabili formazioni:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Trippuer, Sissoko, Wanyama, Rose; Eriksen, Alli; Lucas Moura

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

11.55 - FISCHIETTO SPAGNOLO L'arbitro della sfida è lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar.

11.50 PAROLA AL DOPPIO EX Rafael van der Vaart, storico doppio ex, ai microfoni della UEFA: "Semifinale da sogno. Sono due squadr con cui ho giocato. L'Ajax è stato la mia vita, al Tottenham ho vissuto due anni fantastici. Sono due squadre che vogliono giocare a calcio, è un tipo di semifinale che vorrei vedere sempre. Non mi piace il 'palla lunga e pedalare'. Ad esempio non è non mi piace l'Atlético che per me non gioca a calcio. Difficile dire come finirà. Si parla molto dell'Ajax ultimamente ma il Tottenham da anni è stabilmente nella Top 4 della Premier League, che è il campionato migliore al mondo. Certo, mancherà Kane ma ci sono altri giocatori e per l'Ajax sarà dura".

11.45 QUANTO AJAX NEL TOTTENHAM Quattro gli ex dell'incontro, tutti attualmente al Tottenham: si tratta di Toby Alderweireld (all'Ajax dal 2008 al 2013). Davinson Sanchez (una stagione in Olanda, 2016-17) e Christian Eriksen (prelevato minorenne dai lancieri, con cui ha giocato dal 2009 al 2013).

11.40 - OLANDA NELLA TOP 4, 14 ANNI DOPO A dar ancora maggior risalto all'impresa dell'Ajax il fatto che da 14 anni non vi erano squadre olandesi in semifinale. L'ultima il PSV Eindhoven nella stagione 2004/05, poi eliminato dal Milan.

11.35 - NESSUNA SEMIFINALISTA ERA PARTITA A LUGLIO, PRIMA DELL'AJAX Incredibile il cammino dell'Ajax, iniziato il 25 luglio contro lo Sturm Graz. Gli olandesi sono la prima squadra nella storia della Champions League ad essere arrivata in semifinale dopo aver superato tre turni preliminari.

11.30 - TOP FOUR, 57 ANNI DOPO Semifinale storica per il Tottenham. L'unica volta in cui gli Spurs sono arrivati tanto lontano nel massimo torneo continentale risale a 57 anni fa. Allora nella doppia sfida contro il Benfica la spuntarono i lusitani.

11.25 - SON SQUALIFICATO Tottenham senza Son, squalificato per un turno dopo il cartellino giallo rimediato contro il Manchester City. Il sudcoreano è l'unico giocatore appiedato dal Giudice sportivo.

11.20 - I LANCIERI CI CREDONO Torna la Champions League questa sera con la prima semifinale: a Londra alle 21 va in scena Tottenham-Ajax. Di seguito le aperture dei giornali olandesi: "Come on, Ajax!" titola l'Algemeen Dagblad oggi in edicola. "Tutti i tifosi ci credono" è l'apertura del De Telegraaf. I lancieri non arrivavano a una semifinale della manifestazione più importante d'Europa dalla stagione 1996/97 sotto la guida di Louis van Gaal. Allora a eliminare la squadra ci pensò la Juventus di Marcello Lippi.

11.10 - POCHETTINO CITA TOY STORY Citazioni d'alto livello di Mauricio Pochettino: "Verso l'infinito ed oltre" sono le parole del tecnico del Tottenham alla vigilia della sfida contro l'Ajax, citando Buzz Lightyear del celeberrimo film d'animazione Toy Story. Così aprono tutti i quotidiani inglesi, alcuni dei quali vestendo l'argentino come l'astronauta del cartone. Di seguito la rassegna stampa inglese, già proiettata a Tottenham-Ajax.

11.00 - SI ACCENDONO I RIFLETTORI Alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium va in scena la prima semifinale di Champions League fra Tottenham e Ajax.