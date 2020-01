LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Pussetto merita spazio, miglioriamo fuori casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, fra pochi minuti presenterà in conferenza stampa la sfida in programma domani sul campo del Lecce alle ore 18:00. Segui come di consueto il LIVE sulle colonne di TMW!

14.41 - Inizia la conferenza stampa di Luca Gotti.

14.42 - La gara col Lecce può essere un trampolino di lancio?

"Il Lecce viene da due campionati vinti nelle categorie inferiori e ha affrontato la Serie A proprio con questo stesso spirito vincente, sulla base dell'entusiasmo generato da questo bel percorso. Ha raccolto 15 punti finora, quasi tutti in trasferta, è reduce da due sconfitte e sappiamo quindi con quale atteggiamento scenderà in campo davanti ai suoi tifosi domani, soprattutto perché in casa deve ancora sbloccarsi. Noi vogliamo però dare continuità ai risultati positivi dell'ultimo periodo e cambiare il nostro trend negativo in trasferta. Dobbiamo migliorare lontano da Udine".

Come ha visto la squadra al rientro dalle vacanze?

"Molto bene. Nella prima partita dopo la sosta la difficoltà è riuscire a rientrare immediatamente con la giusta mentalità, ho visto però davvero benissimo la mia squadra negli allenamenti".

Competizione interna alla rosa?

"C'è grande competizione interna, chi sta giocando meno sta spingendo molto per ritagliarsi spazio. Ci sono tanti calciatori che meriterebbero di giocare e che ora a gennaio proprio per questo potrebbero valutare di partire, spero che questo non succeda. L'esempio più lampante è nel reparto avanzato: Teodorczyk ha avuto meno spazio di tutti finora, Pussetto forse non ha i 90 minuti nelle gambe ma è in piena efficienza e meriterebbe di giocare, Nestorovski ha fatto bene e ha un atteggiamento giusto oltre ad aver segnato già 4-5 gol che gli hanno annullato per un centimetro... Tutti questi meriterebbero di giocare, così come quelli che stanno giocando di più come Okaka e Lasagna. Sono in difficoltà rispetto a questa presenza molto forte che mi danno tanti giocatori della rosa, il discorso vale per l'attacco così come per altri reparti".

Con quale approccio domani?

"Mi aspetto un Lecce molto aggressivo, noi però dobbiamo mettere in campo il nostro percorso, il nostro miglioramento. Non faremo una partita incentrata sul difenderci e ripartire, cercheremo di giocare una partita d'attacco".

Tanta concorrenza a centrocampo?

"Non solo Jajalo sta rientrando, anche Barak sta tornando ad essere quello che conoscevamo, oltre a esserci De Paul. Non ci sono gerarchie specifiche, ma stanno tornando tutti ai loro livelli e posso contare quindi su un organico profondo".

La media punti dice che l'Udinese può chiudere a quota 24 il girone d'andata?

"Non ci può essere un tabella di marcia da seguire. Il numero di punti conquistati attualmente ci dicono che Lecce-Udinese è un match salvezza, dobbiamo pensare a questo. Poi in pochi giorni avremo cinque partite, non sarà una passeggiata di salute. Dovremo come sempre cercare di fare più punti possibile, senza pensare a medie o proiezioni".

15.01 - Finisce qui la conferenza stampa di Luca Gotti alla vigilia dell'impegno col Lecce.