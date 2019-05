© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Serie A potrebbe accogliere un difensore proveniente dall'Inghilterra. Il Messaggero scrive dell'interesse di diversi club per Dejan Lovren, croato classe '89 in uscita dal Liverpool per ammissione di Jürgen Klopp. Hanno sondato il terreno la Lazio, il Milan e il Napoli che avrebbero avuto il permesso di parlare direttamente con il giocatore. Il costo del suo cartellino si aggiorna tra i 10 e i 12 milioni di euro.