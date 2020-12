Lo Shakhtar contro la LuLa, Castro: “Li abbiamo studiati, tutti faticherebbero contro l’Inter”

Lo Shakhtar Donetsk ci prova e ci crede. Gli ucraini domani sera scenderanno in campo a San Siro contro l’Inter, sognando addirittura il primo posto nel girone di Champions League. Tra gli ostacoli, ovviamente, la coppia d’attacco nerazzurra formata da Lautaro e Lukaku: "Ogni squadra avrebbe difficoltà contro l'Inter. Non c'è problema, abbiamo molto lavorato sul loro attacco - spiega Luis Castro in conferenza stampa - siamo stati meticolosi nelle sedute di allenamento, sappiamo quanto sono intensi e pericolosi. Dopo i sorteggi ci siamo accorti che avremmo fatto fatica, tutti dicevano che sarebbe stato il girone più duro, eppure siamo lì anche se non ci credeva nessuno. Domani proveremo ad attaccare, non siamo qui per difenderci. Dalle ultime due sfide contro di loro abbiamo imparato e adesso siamo pronti”.

