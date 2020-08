Lo svincolato Biglia strizza l'occhio al Torino: "Mi piacerebbe continuare a giocare in Italia"

Da domani ufficialmente svincolato, Lucas Biglia vorrebbe continuare a giocare in Serie A. Trattativa in corso col Torino, col suo ex allenatore Marco Giampaolo che spinge per il suo trasferimento in granata. "Mi piacerebbe molto continuare a giocare in Serie A", ha detto negli scorsi giorni Biglia a 'Directv Ecuador'.

Biglia nel corso del botta e risposta ha garantito sulle sue condizioni fisiche. "Nell'ultima stagione ho subito un infortunio inaspettato e raro, ma ora sto bene".