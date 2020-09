Locatelli: "Pirlo il mio idolo, è un sogno per me essere accostato alla Juve. Tonali merita il Milan"

Il centrocampista della Nazionale e del Sassuolo, Manuel Locatelli, ha parlato così dal ritiro di Coverciano: "Stare qua è un sogno che si realizza. Da quando andavo a giocare coi miei amici all'oratorio speravo un giorno di vivere questa emozione. Non sono deconcentrato dal mercato, penso solo a far bene con la Nazionale".

Ha qualche rimpianto di come sono andate le cose al Milan?

"Nessun rimpianto, le cose dovevano andare così e oggi sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere".

La sorprende il fatto che il Milan abbia preso Tonali per fargli fare proprio il percorso che avrebbe dovuto fare lei? E come commenta i rumors sulla Juve?

"Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Auguro il meglio a Tonali, se arriva in rossonero significa che se lo merita. Per quanto riguarda me, Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus".