© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non è il risultato che volevamo e che meritavamo". Testa alta e orgoglio, Joao Mario, centrocampista della Lokomotiv Mosca arrivato in Russia dall'Inter, commenta così su Twitter il ko di ieri della Locomotiva per 2-1 a Torino in casa della Juventus. "Abbiamo combattuto duramente e non rinunciamo al raggiungimento dei nostri obiettivi in Champions League".