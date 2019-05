Londra centro del mercato: Milan, possibile colloquio fra Tare e Gazidis

© foto di Federico Gaetano

Tutti a Londra. Se in casa Juventus il ds Fabio Paratici è atterrato in mattinata nella capitale inglese , quest'ultima pare diventata il centro del mercato anche per l'Italia. Vi si trova Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Che potrebbe aver incontrato, stando a quanto riferisce Il Messaggero, Igli Tare: il ds della Lazio, secondo il quotidiano, è volato a Londra per un paio di giorni. Il suo nome è in prima fila, assieme a Luis Campos del Lille, per la successione a Leonardo in casa rossonera.