Luis Alberto posta, la Lazio retwetta: i social 'spoilerano' la pace fatta?

Un'aquila, un pallone. Due emoticon che però significano tanto in un momento di rottura e polemiche. Luis Alberto posta le sue immagini in allenamento sui social network e arriva il retweet da parte della Lazio. Gesti che possono far immaginare una pace dietro l'angolo se non già siglata tra l'iberico e il club capitolino...