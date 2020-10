Luiz Felipe, Ibanez e Lyanco convocati dal ct Jardine per la Seleção Olimpica brasiliana

Sono tre i calciatori di Serie A (tre invece gli ex) convocati dal ct André Jardine per la Seleção Olimpica del Brasile. Questo l'elenco completo, diviso per ruolo, in vista degli impegni del prossimo mese:

Portieri: Philipe, Gabriel Brazao, Daniel Fuzato.

Difensori: Ayrton Lucas, Caio Henrique, Dodo, Emerson, Gabriel, Ibanez, Luiz Felipe, Lyanco.

Centrocampisti: Reinier, Wendel, Maycon, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Marcos Antonio.

Attaccanti: Antony, David Neres, Evanilson, Matheus Cunha, Pedrinho, Rodrygo.