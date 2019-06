Lukaku ha scelto l'Inter. Ingaggio da top player, lo United chiede 80mln

© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku ha scelto l'Inter e il matrimonio tra le parti, alla fine, potrebbe essere celebrato. La Gazzetta dello Sport scrive che l'accordo tra le parti è già esistente, con il belga che andrà a guadagnare tra i 6 e i 6,5 milioni di euro all'anno. Un ingaggio da top player per le cifre della Serie A.

Ingaggio inglese. A Manchester, spiega la rosea, Lukaku ha uno stipendio da otto milioni di euro ma per cambiare squadra non ne lascerà due sul piatto. Tutto ciò poiché una clausola del suo contratto prevede che una quota dello stipendio - pari al 20-25% - scatti in caso di partecipazione alla Champions che i red devils nella prossima stagione non giocheranno. Alla fine Lukaku a Milano incasserà quanto avrebbe fatto a Manchester.

Lieto fine. Ora manca l'accordo tra i due club, con lo United che parte da una richiesta di 80 milioni di euro. Intanto Lukaku vorrebbe definire la sua situazione entro il 13 luglio, mentre il 20 luglio a Singapore ci sarà l'amichevole tra Inter e United che il belga vorrebbe giocare con la maglia nerazzurra.