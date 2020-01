Lukaku: "L'Inter un sogno che si realizza. Nel 2020 daremo tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arriva attraverso il proprio profilo Instagram il saluto al decennio che sta per finire di Romelu Lukaku, centravanti arrivato in estate all'Inter dal Manchester United: "Dal segnare come un sedicenne nel club del mio cure, l'Anderlecht, a rappresentare il mio paese, il Belgio, fino ad approdare in un club come il Chelsea nel quale ho imparato tanto. Grazie al WBA per dato ad un ragazzino di 19 anni la possibilità di giocare in un campionato così importante come la Premier League che era da sempre il mio sogno. All'Everton devo tanto per l'opportunità che mi ha regalato. I tifosi sono fantastici ed è stato un piacere giocare in un club eccezionale. Il Manchester United è una grande società, con persone fantastiche e tifosi incredibili. Ho imparato molto dagli allenatori che ho avuto e che mi hanno preparato mentalmente a tutto quello che dovrà ancora arrivare nella mia carriera. Le persone possono parlare, ma la realtà è che non ho altro che amore per le persone che ho incontrato a Manchester.

Il Mondiale vissuto con il Belgio è stato un altro grande momento così come l'Europeo vissuto nel 2016. Giocare per il mio Paese e segnare in quei tornei è una bella sensazione. L'Inter era il mio sogno da bambino, tutti voi sapete che amavo Adriano quando ero piccolo, quindi essere qui ora è una vera benedizione; stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare a dare tutto ciò che abbiamo. E' un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro, ma per me i miei momenti preferiti sono il momento in cui posso condividere un abbraccio con il mio fratello Jordan Lukaku: è il mio più grande supporto e il più grande critico allo stesso tempo. Poi c'è stata la nascita del mio bambino, ma voi sapete che non pubblicherò nulla perché è qualcosa di personale. Questo decennio è stato pieno di emozioni, alti e bassi, ma questa è stata la storia della mia vita. Quindi godetevi l'ultimo giorno del 2019 e auguro a tutti di essere felici e in salute nel 2020".