© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Manchester City-Atalanta, terza gara del Gruppo C di Champions League. Nell'Atalanta out Muriel, Gasperini sceglie il trio formato da Gomez, Malinovskyi e Ilicic. Nel City due centrocampisti come difensori centrali: Rodri e Fernandinho. Il giovanissimo Foden completa il centrocampo con Gundogan e De Bruyne.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Rodri, Mendy; Foden, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Djimsiti; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic.