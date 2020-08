Man City-Real Madrid 2-1 al 68'. Varane sbaglia ancora e Gabriel Jesus ringrazia

vedi letture

Manchester City nuovamente in vantaggio contro il Real Madrid. Gabriel Jesus approfitta di un altro clamoroso errore di Varane che non riesce a respingere un traversone da centrocampo, si invola in rete e supera Courtois: 2-1 al 68' ed è scongiurato il pericolo supplementari, sesto gol per il brasiliano in questa edizione della Champions League.