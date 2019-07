Man United, Solskjaer: "Pogba non sarà mai un problema"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, è intervenuto alla vigilia del match contro il Tottenham. Ecco le sue parole su Paul Pogba: "Non sarà mai un problema. Penso che i nostri tifosi sappiano cosa ha dato Paul al club e cosa ci può dare. Naturalmente c'è una piccola, rumorosa minoranza, ma Paul è una persona assolutamente eccezionale e io e i giocatori siamo pronti a testimoniarlo. Non è mai stato un problema e siamo solo grati che giochi in questo modo".