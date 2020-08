Manchester City-Real Madrid 1-0 al 9'. Grave errore di Varane, Sterling ringrazia

Manchester City in vantaggio dopo 9 minuti di gioco. Errore clamoroso di Varane che si fa rubare palla in area da Gabriel Jesus. Il brasiliano serve al centro Sterling che è liberissimo e deve solo appoggiare in rete. Real Madrid già sotto e ora costretto a segnare tre reti per qualificarsi.