Mandragora al Napoli? L'agente: "Sarebbe un'emozione ma decidono Juve e Udinese"

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha parlato a Calcionapoli24 del suo assistito, centrocampista dell'Udinese. "Non ci sarà per via dell'infortunio, avrebbe voluto giocare al San Paolo. Ora sta lavorando tanto, contiamo i minuti per il ritorno in campo. Il futuro all'Udinese? Udinese e Juventus non hanno ancora discusso, l’opzione di recompra è stata spostata al 30 agosto a prescindere dall’infortunio. Sicuramente nei primi giorni di agosto inizieremo a parlarne per capire quale sarà l’opzione giusta".

Sul possibile futuro al Napoli come contropartita per Milik. " La maglia del Napoli sarebbe una emozione particolare, già in passato ho detto che sarebbe una grande opportunità giocare al San Paolo indossando la maglia azzurra. Non dico nulla di nuovo, per carità: sarebbe bello poter ragionare sull’opzione Napoli, ma non ci sono stati contatti o sondaggi con me. Nè Udinese o Juventus hanno sentito il Napoli: fin quando non ci chiameranno, non ci sarà nulla di concreto come è successo finora".