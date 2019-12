© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il team manager dell'Al Duhail, Ismael Ahmed, ha accolto Mario Mandzukic stanotte all'aeroporto di Doha. L'uomo dello staff del club qatariota ha spiegato ai canali del club che "è un ottimo acquisto per l'Al Duhail e per la lega, visto che è uno degli attaccanti più noti a livello internazionale. Porterà il suo contributo come ha fatto col club, con la Juventus, e con la Croazia arrivando in finale al Mondiale".