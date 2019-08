Mané serve il bis: il Liverpool avanti nei supplementari al 95'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raddoppio Liverpool al 95' contro il Chelsea, ancora con Sadio Mané. Dopo la rete in apertura di ripresa, c'è quella in apertura di supplementari. Falcata di Firmino dalla sinistra, palla in mezzo per Mané che arriva a rimorchio e trafigge l'incolpevole Kepa.