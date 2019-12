Maran sull'intervista di Allegri: "Sono discorsi che si fanno da fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna all'allenatore del Cagliari Rolando Maran è stato chiesto di commentare le parole rilasciate ieri al 'Corriere della Sera' da Massimiliano Allegri in merito ai troppi filosofi che, a suo avviso, ci sono nel mondo del calcio: "È un discorso che si fa soprattutto da fuori, ma credo che poi l'allenatore vada in campo mettendo insieme i giocatori che ha. Credo che non ci siano etichette, mi sembra soprattutto un qualcosa che viene apposto da fuori".

