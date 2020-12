Marchisio: "CR7 un vero atleta, Messi un genio. Juve ancora alla ricerca di una identità"

Claudio Marchisio racconta il momento della Juventus nel corso di una intervista al quotidiano catalano Sport. L'ex centrocampista bianconero ha parlato dei campioni d'Italia come di una squadra ancora alla ricerca della sua identità: "La Juve oggi è una squadra che continua a cercare la sua identità, non parlo di gioco, ma di carattere e carisma. In questo momento, oltre al ruolo di Pirlo e dei suoi collaboratori, sarà determinante anche il contributo dei capi di spogliatoio come Chiellini, Buffon, Bonucci e Cristiano", ha detto Marchisio che sul confronto tra CR7 e Messi s'è espresso così: "Cristiano Ronaldo è un vero atleta, Messi un genio. È inutile dover scegliere tra due campioni che stanno continuando a scrivere la storia del nostro sport".