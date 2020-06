Marchisio esulta: "Dybala Mask l'unica maschera che volevamo tornare a indossare"

Anche Claudio Marchisio, via Instagram, esulta per il successo della Juventus sul Bologna, arrivato anche grazie al gol del 2-0 siglato da Dybala. “L’unica maschera - scrive il Principino in riferimento all’esultanza dell’argentino - che non vedevamo l’ora di tornare a indossare”.