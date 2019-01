Fonte: Firenzeviola.it

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Bild, l'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez, oggi allo Stoccarda, ha raccontato alcuni retroscena, commentando anche a posteriori, del suo trasferimento dal Bayern Monaco in maglia viola nel 2013: "Oggi posso dirlo, ed è quello che consiglierei a ciascun giovane: una volta che raggiungi un club della top ten devi provare a rimanerci. Lasciando quel livello è difficile tornarci, specie se come ero io, sei intorno ai trent'anni. Con l'esperienza che ho oggi sarei andato in un'altra squadra, più di livello. Allora invece decisi per Firenze, e lo feci anche in tempi relativamente brevi nonostante Uli Ferber mi avesse detto numerose volte che avevo offerte dai due club di Madrid, Real e Atletico. Una volta che sei abituato a vincere ogni fine settimana, prendi peggio le sconfitte e le sfortune. Ovviamente abbiamo perso più partite con la Fiorentina rispetto al Bayern. Poi c'è stato anche l'infortunio ad entrambe le ginocchia, che mi ha tenuto fuori sette mesi", le parole riportate da Firenzeviola.it.