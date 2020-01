© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata nel pre-partita ai microfoni di 'Sky', l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta s'è così espresso su Christian Eriksen, centrocampista finito nel mirino del club nerazzurro: "Molto spesso all'Inter vengono accostati nomi importanti. Da un lato ci lusinga, ma devo dire che col Tottenham non abbiamo avuto contatti. Lui va in scadenza a giugno, è un ottimo giocatore ma la corsa è di tante squadre come è normale per i giocatori importanti. Non sono qui a dire che avviamo trattative, ma semplicemente dico che è un giocatore interessante".

A breve l'intervista integrale di Giuseppe Marotta.