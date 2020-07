Matteo Marani. "Negli ultimi 4 anni Atalanta come l'Inter e nettamente davanti al Milan"

vedi letture

"La provincia sta insegnando alle metropoli come ci si organizza". Il giornalista Matteo Marani, collegato con 'Sky', ha voluto elogiare l'Atalanta di Gasperini all'indomani del successo contro la Sampdoria che ha portato la Dea a -9 dalla vetta. "L'Atalanta - prosegue - è una società in cui ognuno prende le scelte giuste e a prenderle sono in pochi. Nel momento in cui vai a ricostruire le società ci sono modelli che servono e che vanno presi a modello, come la Dea ma anche il Sassuolo. In quattro anni l'Atalanta s'è consolidata ed è nettamente avanti al Milan ed è pari all'Inter per punti conquistati. E' una società moderna, è un club europeo per strutture e organizzazione. Percassi è un imprenditore internazionale che sta dimostrando di poter stare lì".