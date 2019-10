Matthaus attacca il Borussia: "Contro l'Inter ha fatto troppo poco"

© foto di Alessio Alaimo

Giocatore dell'Inter dal 1988 al 1992, la bandiera tedesca Lothar Matthaus ha commentato così al sito della UEFA il successo dell'Inter in Champions League sul Borussia Dortmund: "Credo che per il Borussia Dortmund quanto raccolto non sia assolutamente sufficiente, potevano fare di più nonostante l'assenza di Reus. Questa squadra non è così giovane, mi sarei aspettato molto di più una volta sotto nel risultato. Ma non puoi creare occasioni senza un vero attaccante, non c'era nessuno in area. Il Dortmund ha fatto solo due tiri dall'interno dell'area di rigore".