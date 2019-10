Maxi Lopez perdona Icardi e Wanda Nara: "Ho scelto di essere felice"

© foto di Antonio Vitiello

Maxi Lopez ha definitivamente voltato pagina e ha messo la parola fine sulla diatriba con Mauro Icardi e Wanda Nara, sua ex moglie attualmente sposata con l'attaccante del Paris Saint-Germain. Ospite della trasmissione argentina 'El que abandona no tiene premio', l'attuale attaccante del Crotone s'è così espresso sui rapporti che attualmente intercorrono col suo ex compagno di squadra e con la sua ex moglie: "Ho scelto di essere felice - ha detto - e questa è una scelta di vita. Le cose possono andare bene o male e in quel momento ho fallito nel mio rapporto di coppia. Ma le cose vanno avanti e io ho scelto di vivere con energia e buone vibrazioni. Penso sia la cosa migliore".

Sull'attuale rapporto con Icardi, questa la risposta di Maxi Lopez: "Non ho problemi. Il mio obiettivo nella vita, oltre che nel calcio, è quello di essere felice e di dare felicità ai miei figli. E' l'unico obiettivo che ho e quello che è accaduto allora non mi stressa più, appartiene al passato".