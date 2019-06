Maxi Lopez, ex attaccante tra gli altri di Milan, Catania e Udinese, ha parlato a Sky Sport del suo futuro, che potrebbe essere in Italia dopo la breve esperienza brasiliana: "Ho sempre cambiato molto, girando tanti Paesi. L'avventura in Brasile è finita e ora sto cercando di tornare in Italia, che è diventata casa mia, qui c'è la mia famiglia. Brescia? Voglio nuove sfide, ho voglia di tornare a giocare in Europa ad alti livelli. Brescia o altre squadre importanti mi stuzzicano allo stesso modo, sono motivato".

Wanda Nara ha mai chiesto di diventare tuo agente?

"Sì, poteva farlo a Catania, prima della mia cessione al Milan. Ma ho deciso di preservare la famiglia e il lavoro".

Come vedi Giampaolo al Milan?

"È un allenatore esperto e preparato, lavora tanto. I suoi allenamenti sulla fase offensiva erano unici. Il Milan è in fase di ricostruzione e deve crescere. Io resto sempre tifoso".