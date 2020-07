Mbappe esce in lacrime col Saint-Etienne: intervento killer di Perrin, è a rischio per l'Atalanta?

Paris Saint-Germain in ansia per Kylian Mbappé. Il giovane attaccante francese è dovuto infatti uscire già al 33' della finale di Coppa di Francia, in corso proprio in questi minuti contro il Saint-Etienne, a causa di un intervento durissimo di Perrin (subito espulso) che ha scatenato una rissa generale fra i giocatori.

L'ex Monaco, colpito alla caviglia, è uscito in lacrime e potrebbe essere così a rischio per la sfida di Champions in programma il prossimo 12 agosto con l'Atalanta.

Kylian Mbappe has been subbed off with an apparent injury following a tackle which saw Saint-Etienne captain Loic Perrin sent off.

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/aLhKX5862s

— B/R Football (@brfootball) July 24, 2020