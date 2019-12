Mbappé fa 21 anni. 103 gol: Messi e CR7 staccati. Meglio il Fenomeno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20 dicembre 1998. Tra qualche decennio, forse, ricorderemo un po' meglio questa data. Quella in cui è nato Kylian Mbappé, nuovo fenomeno del calcio francese, che oggi compie 21 anni. Pochi, se si considera che il fuoriclasse del Paris Saint-Germain è ai vertici del calcio mondiale ormai da diversi anni. Eppure, i suoi numeri sono quelli di un calciatore con una carriera diversa, molto più lunga, alle spalle. A oggi, infatti, Mbappé ha giocato 166 partite con i club, segnando 103 gol. In Nazionale, 33 presenze e 13 gol. Senza scomodare mostri sacri del passato come Pelé o Maradona, c'è qualcuno tra i grandi del calcio moderno che è riuscito a fare meglio?

CR7 e Messi non si avvicinano nemmeno. È un dato abbastanza impressionante, se si considerano le carriere e la prolificità di questi due campioni. Cristiano Ronaldo, al compimento del 21° anno d'età, era un giocatore molto diverso da quello che poi sarebbe diventato. Sta di fatto che aveva segnato "soltanto" 27 reti con i club. Messi, invece, a 21 anni era già arrivato a segnare 42 gol con la maglia del suo Barcellona. Più di CR7, nettamente meno dei 103 di Mbappé. Per la cronaca, sia Cristiano che la Pulce avevano segnato 9 gol in Nazionale arrivati a 21 anni.

Gli altri? Mbappé meglio di Owen, non di Ronaldo. Né CR7 né Messi, in buona sostanza, sono stati due campioni di precocità. Anche Zlatan Ibrahimovic (29 gol al compimento dei 21 anni) è lontano da queste cifre. Guardiamo altrove. L'avvio fulmineo di Michael Owen, che magari non sarà poi diventato un grandissimo, ma ha pur sempre vinto un Pallone d'Oro, era valso il soprannome di Golden Boy. Ma l'inglese, ai 21 anni, era "fermo" a 68 reti segnate. Anche Neymar guarda Mbappé dal basso: 54 gol segnati, tutti con la maglia del Santos, per il brasiliano ai 21 anni. Quasi la metà, per capirsi. C'è qualcuno che ha fatto meglio di KM7? Certo, Luiz Nazario da Lima Ronaldo, non a caso il Fenomeno: a 21 anni, aveva già segnato 112 gol. Una cifra impressionante, a cui comunque Mbappé è molto più vicino di quanto tutti gli altri grandi attaccanti qui considerati non siano vicini a Mbappé.

Gol segnati con i club a 21 anni: i numeri di alcuni grandi

Ronaldo: 112 gol

Kylian Mbappé: 103

Lionel Messi: 42

Michael Owen: 68

Zlatan Ibrahimovic: 29