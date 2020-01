Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN

Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoneri valutano Juan Jesus, in uscita dalla Roma, per sostituire Ricardo Rodriguez. Sul brasiliano c'è anche la Fiorentina.

Ma il nome del romanista non è l'unico visto che secondo Tuttosport, Maldini e Boban starebbero valutando anche Antonee Robinson.

Nella giornata di ieri Suso si è presentato in sede a Casa Milan per parlare con i dirigenti. Lo spagnolo ha chiesto di poter lasciare il club visto che sta giocando poco ma i rossoneri hanno risposto che potrà lasciare Milanello solo a titolo definitivo, oppure in uno scambio con un giocatore utile a Pioli.

INTER

Valentino Lazaro è vicino a dire addio all'Inter con il Newcastle che è il club più vicino pronto a rilevarlo in prestito oneroso per 2 milioni con 20 milioni di riscatto. Sull'austriaco però sono vigili anche Lipsia e Werder Brema che nelle ultime ore starebbero provando a inserirsi per cercare di acquistare l'esterno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United è interessato ad acquistare Matias Vecino dell'Inter. Oltre ai red devils, anche Siviglia e Tottenham sono interessati all'uruguaiano.

Victor Moses è già a Milano e stamattina effettuerà delle approfondite visite mediche prima di firmare con i nerazzurri con la formula del prestito dal Chelsea.

Il ds interista Ausilio ha confermato a Sky Sport di aver presentato un'offerta al Tottenham per Eriksen. Il giocatore danese è più vicino ai nerazzurri, che "faranno di tutto" per regalare a Conte il rinforzo richiesto a gran voce nelle ultime settimane.

JUVENTUS

I bianconeri sono vicini a cedere Marko Pjaca in prestito al Cagliari. Il giocatore croato è tornato in campo dopo l'ennesimo infortunio e i sardi sono vicini ad ottenerne il cartellino per tentare il rilancio.

ATALANTA

Lennart Czyborra è vicinissimo all'Atalanta. La trattativa per portare a Bergamo l'esterno dell'Heracles classe 1999, infatti, nelle ultime ore ha registrato l'accelerata decisiva. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro.

La Sampdoria ha chiesto alla Dea il cartellino di Antonio Masiello. Il capitano nerazzurro, con sole 7 presenze all'attivo, è un giocatore che ha attirato un grande interesse da parte dei blucerchiati.

NAPOLI

Dopo le visite mediche già effettuate negli scorsi giorni, Amir Rrahmani è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Questo il comunicato dei gialloblu che tratteranno il calciatore in prestito fino al termine della stagione: ""Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a SSC Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani".

BOLOGNA

Finalmente è ufficiale l'acquisto da parte del Bologna del talento del Chievo Verona Emanuel Vignato. Il giocatore resterà in prestito in Veneto fino al termine della stagione prima di raggiungere i nuovi compagni in Emilia.

IL REAL MADRID LA SPUNTA PER REINIER. IL LIONE SI RINFORZA CON TOKO EKAMBI. L'EX INTER MANAJ FIRMA COL BARCELLONA B. SAMATTA SALUTA IL GENK E SI ACCASA ALL'ASTON VILLA IN PREMIER LEAGUE

L'Olympique Lione ha annunciato l'acquisto dell'attaccante camerunese Karl Toko Ekambi dal Villarreal. Il giocatore arriva con la formula del prestito oneroso per 4 milioni di euro, con riscatto fissato a 11,5 milioni che possono arrivare a 15,5. A riportarlo è il sito ufficiale del club francese.

Reinier è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato l'acquisto del giocatore che firma con le Merengues un contratto fino al 2026. Il giocatore si aggregherà alla squadra B, il Real Madrid Castilla, quando terminerà il Pre-Olimpico in Colombia Sub-23 con il Brasile.

L'ex attaccante dell'Inter Rej Manaj lascia ufficialmente l'Albacete per firmare con il Barcellona B. Il giocatore ha vestito la maglia del club spagnolo per 41 volte segnando 10 gol.

Mbwena Ally Samatta è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Il calciatore tanzaniano lascia il Genk a titolo definitivo e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo.