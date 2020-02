vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 febbraio

Secondo quanto riportato dal Sun, nel caso in cui Mauro Icardi dovesse decidere di rifiutare la permanenza al Paris Saint-Germain, il Chelsea sarebbe pronto a muoversi per ottenere il cartellino dell'argentino di proprietà dell'Inter.

Rinnovo in stand-by per Lorenzo Pellegrini con la trattativa con la Roma che non decolla aprendo altri possibili scenari. Secondo quanto raccolto da Fcinternews.it, il suo entourage è entrato in contatto con diversi club che lo seguono da tempo, a cominciare da Inter e Milan fino all'Arsenal in Premier League.

La permanenza di Zlatan Ibrahimovic è legata all'approdo in Champions da parte del Milan, ipotesi ogni settimana più lontana a causa del rendimento dei rossoneri. Per questo motivo, secondo Sport Mediaset, il club milanista a fine stagione dovrà mettersi a trattare a tavolino con lo svedese per trattenerlo un altro anno a San Siro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta pensando di acquistare Ante Rebic a titolo definitivo dopo averlo rilevato in prestito per due anni dall'Eintracht Francoforte. I tedeschi sono disposti a trattare ma la valutazione parte da 40 milioni, con il 50% che nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, finirebbe nelle casse della Fiorentina, squadra che aveva ceduto il croato in Germania nelle passate stagioni.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, vorrebbe trattenere Smalling e Mkhitaryan anche in vista della prossima stagione. I due, arrivati rispettivamente dal Man United e dall'Arsenal, si sono integrati bene nei meccanismi giallorossi, ma la trattativa per il loro riscatto pare ancora essere lontana dall'iniziare e soprattutto dal risolversi positivamente.

Giannelli Imbula, meteora del calcio italiano dopo l'esperienza fallimentare al Lecce con conseguente svincolo, è vicino a firmare con il Sochi, in Russia, squadra che ha già acquistato un'altra vecchia conoscenza della A come Adil Rami.

Giuseppe Rossi è pronto a tornare in campo con il Real Salt Lake, in MLS, che sta per tesserarlo. Programmate le visite mediche dopo i primi allenamenti di Pepito col club statunitense, con l'ex Fiorentina che nella notte scorsa ha anche giocato un'amichevole contro i Phoenix Rising mostrando una buona forma atletica.

Il Valencia potrebbe acquistare subito una vecchia conoscenza della nostra massima serie come Zouhair Feddal, ex di Parma, Palermo e Siena. Il giocatore, attualmente al Betis ma senza trovare spazio, dovrebbe essere il sostituto di Garay, infortunato al ginocchio nel corso delle scorse settimane.