Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre

vedi letture

JUVENTUS, PARATICI SU DYBALA: “LAVORIAMO PER RINNOVARE”. NAPOLI, GATTUSO SUL RINNOVO: “CON LE CLAUSOLE FACCIO FATICA”. - Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato prima della gara contro l'Hellas Verona di Paulo Dybala. "Sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione, è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. E' rientrata, in Nazionale ha un problema gastrointestinale tornando giovedì sera: sta meglio, riprende condizione, ha giocato uno spezzone martedì e oggi è titolare. Il rinnovo di Paulo? La volontà è chiara della Juventus e del giocatore, parliamo proficuamente. E' un momento particolare per tutti, negli ultimi 20 giorni siamo stati 15 in isolamento fiduciario ma stiamo parlando e continueremo per arrivare a una felice soluzione per tutti".

Nel corso dell'intervento a Sky Sport dopo il successo sul Benevento, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di contratto: "Io sono contento di lavorare a Napoli, sono contento di avere a che fare con queste persone che gestiscono la società, sono contento di allenare questi giocatori. C'è un problema: io non credo tanto ai contratti per come sono fatto. Un giorno mi si può chiudere la vena, vedo tre-quattro cose in quattro-cinque differenti e prendo e me ne vado a casa. Il presidente lo sapete come è fatto, vuole tutelarsi con le clausole. Io faccio fatica".

Contro il Genoa è stata una grande serata per Romelu Lukaku, un po' meno per Lautaro Martinez. Nel primo tempo quest'ultimo ha battibeccato spesso con Eriksen e il bomber belga stesso, mentre nella ripresa se l'è presa con Bastoni per l'errore su un lancio che avrebbe mandato in porta il Toro. E' per questo che al momento del cambio l'argentino ha preso a pugni la panchina. Nervoso, arrabbiato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Juventus non molla Houssem Aouar. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il talento del Lione, a lungo corteggiato dai bianconeri, alla fine è rimasto alla corte di Rudi Garcia. Quasi sicuramente questa sarà l'ultima stagione del francese con con la maglia del Lione. Aouar, come caratteristiche, sarebbe l'erede perfetto di Aarom Ramsey. Sul giocatore ci sono anche Arsenal e PSG, ma i bianconeri vantano buonissimi rapporti con il Lione: l'eventuale conferma di De Sciglio all'OL, potrebbe trasformarsi in un ponte importante per bruciare le rivali su Aouar.

REAL MADRID, POCHETTINO SE SALTA ZIDANE. WEST HAM, RESPINTO L’ASSALTO DEL CHELSEA PER RICE. SHEFFIELD SU ROJO - La vittoria sul Barcellona nel Clasico di ieri sembrerebbe aver rinsaldato la posizione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riporta El Transistor, i blancos avrebbero contattato l’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino per un’eventuale sostituzione del tecnico francese.

Un paio di mesi fa sembrava già essere del Manchester United, ma poi l'affare non si è concretizzato. Adesso, come scrive il Manchester Evening News, il talentino Filip Stevanovic, centrocampista offensivo classe 2002 del Partizan Belgrado, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester City, dall'altra parte della città. Nel mercato invernale i Citizens potrebbero aggiudicarselo per un affare da circa 6,5 milioni di euro complessivi.

Al fine di allontanare il Chelsea, che ha già fatto sapere di volerci riprovare a gennaio, il West Ham ha offerto a Declan Rice rinnovo e adeguamento dello stipendio. A riportarlo è lo Star on Sunday, secondo cui il suo stipendio da 60 mila sterline settimanali dovrebbe essere raddoppiato. Il giocatore, comunque, preferirebbe trasferirsi alla corte di Franck Lampard. Seguiranno aggiornamenti.

Con l’esclusione dalla lista Champions, Marcos Rojo potrebbe lasciare Manchester nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore della United, si legge sull’edizione odierna del Sun on Sunday, sarebbe entrato nel mirino dello Sheffield United che lo vorrebbe in prestito per la seconda metà di stagione.