Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 marzo

vedi letture

INTER, NON SI MOLLA GIROUD. NAPOLI, CALLEJON PIÙ LONTANO: RINNOVO SEMPRE PIÙ DIFFICILE. JUVENTUS, POSSIBILE FUTURO DA DIRIGENTE PER CHIELLINI - Nelle scorse ore si è tornato a parlare di un possibile approdo in Italia di Olivier Giroud, attaccante che dal 1 luglio sarà svincolato dal suo contratto con il Chelsea. Nonostante i Blues vogliano proporgli il rinnovo per un anno, è probabile che il francese decida di cambiare aria. L’ex Arsenal non ha mai fatto mistero di voler raggiungere il suo ex allenatore Antonio Conte all’Inter. Come riportato da Fcinternews.it, il giocatore ha come priorità quella di ottenere un contratto biennale, meglio se con opzione per il terzo anno. Un'offerta che né Chelsea né Tottenham oggi hanno intenzione di presentargli, visto che Giroud ha già 34 anni. In Italia oltre ai nerazzurri c’è anche la Lazio, che però farebbe fatica a garantirgli l’ingaggio da 5 milioni all’anno per due stagioni. Allo stesso modo in casa nerazzurra permangono i dubbi sulla possibilità di mettere sotto contratto un calciatore non più giovanissimo per due o più stagioni. La soluzione preferita sarebbe quella di un annuale con opzione per il secondo anno.

Per un Zielinski che dovrebbe rinnovare, un giocatore potrebbe lasciare Napoli a costo zero. Si tratta di José Maria Callejon. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'esterno spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto che scade il prossimo giugno.

C’è un grande interprete dietro l’accordo in seno alla Juventus tra società e giocatori per la riduzione degli stipendi. Chiellini, oltre a essere capitano indiscusso, in questa circostanza ha messo in luce tutte le sue conoscenze da neo dottore in business administration (con tanto di dieci e lode), giungendo a delle proposte sensate per i propri compagni. Nulla di campato in aria, insomma, in ciò che vede la Juve fare da apripista nel mondo dello Sport in questo momento difficile. Nei prossimi giorni il club provvederà a perfezionare gli accordi individuali. E chissà che questo possa essere solo un antipasto del Giorgio Chiellini del futuro, ancora alla Juventus, in giacca e cravatta.

Movimenti in porta possibili per il Napoli nella prossima sessione di calciomercato. Secondo Tuttosport, il club partenopeo potrebbe acquistare un estremo difensore al posto di uno fra Ospina e Meret. Fra i giocatori papabili ci sarebbe Salvatore Sirigu, in forza al Torino.

Per Stefano Sensi resta in ballo il riscatto dell'Inter dal Sassuolo. Come conferma La Gazzetta dello Sport, per l’ok alla conferma c’è un patto d’onore tra i club, ma i 20 milioni da pagare sono una cifra importante, tenuto conto dei malanni fisici continui e pure che nel ruolo di Sensi ora c’è Eriksen. Il futuro dell'ex Cesena resta dunque in bilico.

Come riferisce Tuttosport, il portiere Alessandro Plizzari, che si stava mettendo in evidenza in questa stagione con la maglia del Livorno in Serie B prima della sosta imposta dall'emergenza Coronavirus, sembra destinato a rientrare al Milan al termine della stagione, e, in vista della prossima, a rimanerci. Questo perché la società rossonera, in modo da alleggerire un po' i bilanci del club, ha deciso di puntare sulla linea verde e sui prodotti del proprio vivaio. Chissà poi che, in caso di addio a Donnarumma, non possa persino giocarsi le sue chance da titolare.

REAL MADRID, OCCHI SU UPAMECANO. L’AGENTE DI COUTINHO APRE AL TOTTENHAM. ARSENAL SU SOLER - Anche il Real Madrid si unisce alla lista dei club interessati al difensore dell’RB Lipsia Dayot Upamecano. Come riportato da AS, oltre ad Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco anche le merengyes avrebbero messo gli occhi sul calciatore che ha una clausola rescissoria fissata a circa 60 milioni di euro.

Il futuro di Coutinho sarà lontano dal Bayern e probabilmente anche dal Barcellona. Una volta terminato il prestito, il brasiliano tornerà in Spagna ma solo per poco prima di una nuova cessione. E il suo agente Kia Joorabchian al Mirror ha chiarito i rapporti con il Tottenham dopo che era saltato il suo trasferimento agli Spurs: “Philippe Coutinho non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham e ciò che è stato detto è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari".

Carlos Soler è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Valencia questa estate. Il centrocampista classe 1997 piace moltissimo all'Arsenal ma secondo le indiscrezioni del Daily Mail, il club spagnolo pretende almeno 40 milioni di euro per la cessione del giocatore.

Intervenuto ai microfoni della Bild, il direttore esecutivo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro di Jadon Sancho, giocatore seguito da diverse big soprattutto in Premier League: “Bisogna sempre rispettare ciò che i calciatori vogliono. Lo abbiamo detto già prima del Coronavirus che vorremmo che Jadon restasse con noi. Posso dire chiaramente che nonostante la crisi i club ricchi non possono pensare di ottenere sconti da noi. Non dobbiamo vendere nessuno al di sotto del suo valore”.