Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre

BRESCIA, CORINI ESONERATO E CELLINO PUNTA DIEGO LOPEZ DEL PENAROL. UDINESE, GOTTI SI TIRA FUORI: “VOGLIO FARE IL VICE”. INTER, CONTE E IL MERCATO: “LE VALUTAZIONI SONO DI TUTTI”. E LA ROMA LAVORA PER TRATTENERE SMALLING - Eugenio Corini e il Brescia, è addio. Lo ha annunciato la società del Presidente Cellino attraverso il proprio sito ufficiale. Massimo Cellino adesso sta valutando a chi affidare la panchina per il dopo Corini. Incassato il no di Nicola una delle idee più accreditate, insieme a Iachini e Prandelli, è Diego Lopez, attualmente al Penarol. Contatti in corso. E la società uruguaiana sembra orientata a liberare l’allenatore, magari dietro un indennizzo o una trattativa di mercato che potrebbe nascere a gennaio per un calciatore. Lopez sta valutando, sa di essere apprezzato da Cellino e l’idea di tornare in Italia non gli dispiacerebbe. E Il Penarol ha aperto alla possibilità di lasciarlo andare.

Luca Gotti, allenatore ad interim dell'Udinese, dopo il successo sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sono giusti i complimenti a me, ma alla squadra che in un momento di difficoltà ha giocato con unione d'intenti. Il prossimo allenatore? Rimango sulla mia posizione personale: non voglio fare il primo allenatore, ma dare agio alla scelta societaria sul tecnico. Forse anche domenica prossima sarò in panchina, ma non mi interessa la ribalta".

Dopo il successo sul Bologna, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo delle difficoltà della partita visto l'avversario, ma siamo stati molto bravi, creando diverse occasioni per segnare e non ricordo grandi partite da parte di Handanovic. Invece ne ricordo da parte del portiere del Bologna. Grande dimostrazione di maturità, ci abbiamo sempre creduto e siamo stati ripagati con due gol. Meritatissima contro una signora squadra. I cambi con Politano più due punte segnale chiaro? Il segnale è stato molto chiaro: vincere la partita. Un segnale per i nostri, ma anche per gli avversari. Felice perché vedo che l'Inter comincia a dare un po' di fastidio rispetto a prima (sorride, ndr). Lukaku? Preferisco sottolineare un fatto: non è che io voglio fortemente un giocatore. Per ogni decisione, c'è una condivisione con la dirigenza. Siamo tutti convinti e ci prendiamo meriti e demeriti. Deve essere molto chiaro. Noi siamo un'unica cosa, a differenza di quanto leggo spesso. Io non voglio nessuno, come dicono, ma ci confrontiamo tutti insieme. Vidal, Maradona, Rakitic, Neymar... sono valutazioni attente di tutti. Al di là di Lukaku, mi piace parlare della grandissima prova di Lautaro. Due attaccanti che giocano per la squadra in entrambe le fasi, stanno affinando sempre di più questa intesa. Parliamo di due ragazzi di 22 e 26 anni, possono solo crescere e stare qui per altri 10 anni".

Gianluca Petrachi, ds della Roma, è al lavoro per trattenere Chris Smalling, difensore giallorosso giunto in estate in prestito secco dal Manchester United. Secondo Il Tempo, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti, con i capitolini disposti a offrire 10 milioni di euro perché forti della volontà del ragazzo. Il Manchester United ne chiede 15 bonus compresi ma l'affare potrebbe chiudersi. Infine, ci sono da notare gli interessi di Milan e Inter, ma Smalling ha già reso noto di voler restare nella Capitale.

Non c'è più spazio nel Genoa per Sandro. Il centrocampista brasiliano è finito ai margini della rosa rossoblu e nel mercato di gennaio potrebbe lasciare la città della Lanterna. Guglielmo Stendardo, che ne cura gli interessi legali, starebbe cercando di sistemare il giocatore. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, ci potrebbe essere un'ipotesi Benevento, ma è poco percorribile visto che i sanniti giocano in Serie B.

BAYERN MONACO, KOVAC ESONERATO: CONTATTI CON ALLEGRI, MOURINHO L’ALTERNATIVA. MANCHESTER UNITED, SFIDA AL LIVERPOOL PER WERNER DEL LIPSIA - Niko Kovac non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha appena annunciato sui propri canali la risoluzione consensuale del contratto del tecnico croato. La squadra sarà allenata provvisoriamente dall'ormai ex vice-allenatore, Hans Flick. Secondo quanto raccolto da TMW, sono in corso dei contatti per portare in Baviera l'ex Juventus Massimiliano Allegri, che potrebbe però anche decidere di restare fermo per questa stagione. L'alternativa, come raccontatovi già ieri proprio su queste colonne , è il solito José Mourinho.

Non c'è soltanto il Liverpool sulle tracce di Timo Werner (23). L'attaccante del Lipsia e della nazionale tedesca è prossimo al grande salto, sono anni ormai che gioca ad ottimi livelli e dopo i Reds anche il Manchester United l'hanno inserito nella lista dei desideri già per il mercato di gennaio. A riportarlo è il Mirror.