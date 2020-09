Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 settembre

vedi letture

INTER, OGGI POSSIBILE INCONTRO CON GLI AGENTI DI LAUTARO MARTINEZ. JUVENTUS, NODO USCITE. GENOA SCATENATO. CAGLIARI, GODIN AD UN PASSO. SPEZIA, IN ARRIVO PICCOLI E MATTIELLO E PIACE HENDRIX DEL PSV - Previsto inizialmente per venerdì scorso, sarà oggi, con ogni probabilità, l’incontro tra gli agenti dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez e la società nerazzurra. L’argentino piace molto al Barcellona, che però al momento non ha le risorse necessarie per acquistarlo. Il club blaugrana - e ne è al corrente anche l’Inter - sta cercando l’aiuto di una banca per portare avanti il prossimo calciomercato magari realizzando qualche operazione importante. È una situazione in evoluzione. Al momento l’Inter attende. E oggi si parlerà anche di un eventuale rinnovo di contratto, magari entrando nei dettagli e aumentando così l’ingaggio al calciatore. O rinnovo o cessione al Barcellona (dipenderà da quando il club spagnolo risolverà i suoi problemi), sono i giorni di Lautaro Martinez...

Fin qui la Juventus ha ceduto Blaise Matuidi, Mattia Perin, Cristian Romero e (quasi) Gonzalo Higuain. Ma restano ancora diversi bianconeri sul piede di partenza. Le uscite, però, sono bloccate secondo il Corriere dello Sport. Sami Khedira fa muro e non vuole risolvere il contratto da 6 milioni netti a stagione, su Douglas Costa ci sono Manchester United e Guanghzou ma la distanza tra domanda e offerta è ampia, sondaggi da Spagna e Inghilterra per Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey, mentre Marjo Pjaca partirà in prestito. Per Daniele Rugani, invece, tutto rimandato a gennaio.

Dopo Jeroen Zoet tra i pali, un’altra idea dall’Olanda per lo Spezia. Occhi puntati su Jorrit Hendrix. Secondo quanto filtra dai Paesi Bassi il club ligure ha avviato dei contatti per il centrocampista. Un’idea in fase embrionale, che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. In più oggi Piccoli e Mattiello faranno le visite mediche.

Il Genoa si conferma uno dei club più attivi sul mercato. Come riportato da Sky Sport, dopo l’ingaggio di Zajc già ufficiale e quelli di Badelj, Melegoni, Goldaniga e Caso che sono ormai prossimi, i rossoblu sembrano intenzionati a fare un altro tentativo per Marko Pjaca, giocatore in forza alla Juventus e seguito da tempo. Si conta di chiudere a breve anche per Rick Karsdorp e Juan Jesus. Resta caldo anche l’asso col Verona per il possibile scambio Favilli-Stepinski.

Il presidente del Santos José Carlos Peres ha concesso l'autorizzazione all'agente spagnolo Marcos Vazques Dias a trattare con l'Inter il trasferimento a Milano della stellina 18enne Kaio Jorge. La notizia è lanciata in Brasile da Gazeta Esportiva: l'autorizzazione apparsa in una lettera datata 27 agosto e concessa in esclusiva al quotidiano con sede a San Paolo ha scadenza il prossimo 20 settembre. "Le negoziazioni - si legge nel documento - richiedono il consenso e l'accettazione scritta del Santos. La presente lettera di autorizzazione ha un impegno di riservatezza ed è valida fino al 20 settembre 2020, essendo automaticamente revocata dopo tale data, e potrà essere prorogata in qualsiasi momento a discrezione del Santos Futebol Clube ". Un nuovo obiettivo a sorpresa per l'Inter. Kaio Jorge, attualmente in convalescenza dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha un contratto con il Santos dal 2018 e in scadenza il 31 dicembre 2021. Questa stagione ha segnato un gol in 17 partite ed è uno dei talenti in rampa di lancio del calcio brasiliano.

Arkadiusz Reca spera di giocarsi le sue chance nell’Atalanta e ha intenzione di provare a convincere Gasperini. Al primo impatto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non aveva convinto: l’annata in prestito alla Spal, pur riservando molti alti e bassi, è servita per regalargli quella continuità che gli mancava. Quel Reca che nel 2018-19 era stato solo una comparsa a Bergamo, oggi sogna di ritagliarsi un posto in un mosaico nerazzurro in fase di composizione: sembra più pronto, anche perché due anni fa ebbe grandi problemi di inserimento a causa delle difficoltà con la lingua, nel frattempo superate. Un impiego part time sarebbe l’obiettivo, ma il primo gradino da scalare è la conferma a ottobre: l’esterno mancino vuole convincere Gasperini e l’Atalanta. Al momento, è uno dei quattro esterni nella batteria nerazzurra (già escludendo Bellanova, vicino al prestito al Parma): il suo destino dipende (anche) da lui.

Mercato in uscita in fermento per l’Inter. In attesa di Arturo Vidal, il club nerazzurro cerca di sfoltire la rosa. Fra gli elementi in partenza c’è Diego Godin. Secondo quanto riporta l’edizione di Tuttosport, l’operazione per portare il difensore a Cagliari è in via di definizione. Sempre sul quotidiano sportivo si legge anche di un possibile interessamento dello Zenit San Pietroburgo su Matias Vecino ma i costi frenerebbero la dirigenza russa.

Il Benevento vuole costruire una rosa d'esperienza per poter affrontare il prossimo campionato di serie A. Il club giallorosso - come raccolto dalla nostra redazione - ha proposto un'offerta da 4 milioni di euro al Parma per Gervinho. Al momento non ci sono risposte ufficiali, ma la società campana si è mossa concretamente per l'esterno ivoriano.

L'Inter è attiva sul mercato ed è alla ricerca di un esterno di sinistra da regalare ad Antonio Conte. Stando a quanto scritto dal Corriere della Sera, con la cessione di Dalbert (piace ad Atalanta e Genoa) potrebbe partire l'assalto a Marcos Alonso, il preferito per la corsia mancina che ha superato anche Emerson Palmieri, suo compagno di squadra al Chelsea, nei pensieri del club nerazzurro.

In questo momento il Napoli dispone di tre terzini destri in rosa: il titolare Giovanni Di Lorenzo e le alternative Kevin Malcuit e soprattutto Elseid Hysaj. Stando a quanto scritto da Tuttosport, il designato a partire dovrebbe essere il francese, per il quale si cercherà una soluzione in prestito. La novità importante riguarda il futuro di Hysaj, per il quale sabato potrebbe essere stata una giornata decisiva Si va verso il rinnovo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incontrato di nuovo il suo agente Mario Giuffredi e pare sia stato trovato il punto d’incontro tra la richiesta di 2,8 annui del calciatore a scadenza 2021 e l’offerta del Napoli di 2,2 milioni. Se rinnoverà l’albanese, si cercherà una squadra alla quale cedere in prestito Malcuit.

SIVIGLIA, PRESO MARCOS ACUNA. BOCA JUNIORS, RINNOVA GONZALO MARONI. LACAZETTE: “VOGLIO RESTARE ALL’ARSENAL” -

Marcos Acuna è a un passo dal Siviglia. Il centrocampista argentino, come si legge su A Bola, è pronto per arrivare in Liga, alla corte del Siviglia. Altro colpo di Monchi, l'ex ds della Roma ha trovato l'intesa con la società lusitana sulla base di 15 milioni di euro circa.

Gonzalo Maroni, centrocampista offensivo che nella scorsa stagione era in prestito alla Sampdoria (che non ha esercitato l'opzione per il riscatto) ha firmato un rinnovo con il Boca Juniors. Il nuovo accordo scadrà nel 2023.

Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ha allontanato le voci di mercato degli ultimi giorni. Ecco la risposta del centravanti francese ai microfoni di BT Sport: "Sono molto felice, soltanto la stampa dice il contrario. Voglio rimanere all'Arsenal per giocare e vincere titoli. Sono contento di stare qui".