Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, VISITE MEDICHE PER MILIK. DZEKO RIENTRA NEI CONVOCATI. UNDER A UN PASSO DAL LEICESTER, EFFETTUATE LE VISITE MEDICHE. INTER, GODIN A UN PASSO DALL'ADDIO: INTESA SULLA BUONUSCITA. SI AVVICINA VIDAL. IL SOGNO SI CHIAMA DELE ALLI, MA CONTE PENSA ANCORA A KANTE'. JUVENTUS: BERNARDESCHI NON SI MUOVE, ALMENO PER IL MOMENTO. I BIANCONERI SI MUOVONO PER CHIESA, LUCA PELLEGRINI PUO' RIENTRARE NELL'AFFARE. CONTATTI PER IL RITORNO DI KEAN. MILAN, IL FRIBURGO AUMENTA IL PRESSING PER KRUNIC. LAZIO, OCCHI SU RODRIGUEZ. NAPOLI, BASSA LA PRIMA OFFERTA DEL PSG PER IL SENEGALESE. ATALANTA-LAMMERS, CI SIAMO: IL PSV LO ESCLUDE DALL'ALLENAMENTO. JUNIOR FIRPO È PIU' CHE UN'IDEA. GENOA, VISITE MEDICHE PER ZAPPACOSTA.FIORENTINA, FAZIO E BONIFAZI I NOMI PER LA DIFESA. UDINESE, PRESO IL TEDESCO ARSLAN. HELLAS VERONA, DAL GENOA ARRIVA FAVILLI.

ROMA

Arkadiusz Milik è tornato dalla visita specialistica in Svizzera, atterrando a Ciampino. Senza rilasciare dichiarazioni, è salito in automobile. Ancora non può arrivare la definizione della trattativa con la Roma e conseguentemente il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus: Milik deve svolgere l'idoneità sportiva. Intanto Dzeko è convocato per la gara tra Roma e Verona di domani.

Visite mediche a Villa Stuart per Cengiz Under. L'esterno turco, infatti, è a un passo dal Leicester.

JUVENTUS

Secondo Tuttosport la partenza di Federico Bernardeschi dalla Juventus non è una priorità del club bianconero, con l'ex viola che potrebbe restare alla corte di Pirlo anche la prossima stagione. La variabile però si chiama Mino Raiola, il suo agente, che non consente di escludere a prescindere la possibilità di vederlo cambiare maglia.

Federico Chiesa non vuole lasciare la Fiorentina per andare all'estero nell'anno dell'Europeo. Commisso è pronto ad accontentarlo ma solo nel caso in cui dovesse ricevere l'offerta giusta. A questo punto in Italia restano solo due strade da percorrere: Milan e Juventus. I rossoneri sognano di poter mettere insieme la cifra giusta dalla cessione di Paquetà in Francia che però potrebbero essere usati per provare a prendere Milenkovic, vera priorità di Pioli. Ma è la Juve ad essere un passo avanti a tutti, soprattutto perché ha la contropartita giusta da proporre, ovvero Luca Pellegrini, che piace molto ai viola. Paratici potrebbe proporre un prestito oneroso a 10 milioni più il cartellino del terzino. Il problema è l'entità del riscatto, che per i bianconeri potrebbe essere 20, mentre i viola ne vogliono il doppio. Il nodo è la cessione di Douglas Costa, se i bianconeri riusciranno a cederlo a quel punto la trattativa con la Fiorentina prenderà corpo, in alternativa il giocatore potrebbe restare al Franchi.

Ultime da casa Juventus, riportate dai colleghi di Goal. Giornata di contatti sul fronte Moise Kean, che la Juve vorrebbe prendere oltre a Edin Dzeko dalla Roma. I bianconeri premono per il prestito e hanno il gradimento totale del giocatore. L’Everton, al momento, vorrebbe cessione a titolo definitivo o obbligo di riscatto

INTER

Ci siamo: Diego Godin ha un accordo sulla buonuscita con l'Inter. Un passo importante per le cessioni del club nerazzurro perché può sbloccare l'arrivo di un calciatore. In definizione, spiega Sky Sport, il contratto del giocatore col Cagliari.

Antonio Conte continua a sperare che l'Inter riesca a regalargli N'Golo Kante prima della fine del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico ha il desiderio di poter riabbracciare il francese per fare di lui il centrocampista di rottura davanti alla difesa.

Diego Godin al Cagliari, ci siamo. Pronto un contratto triennale per l'uruguaiano con il club sardo, adesso l'Inter sblocca l'arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona. L'addio del difensore libera lo spazio salariale necessario per prendere il Guerriero cileno: Sportitalia spiega che i nerazzurri hanno già allertato l'entourage di Vidal.

Arrivano ulteriori conferme: Dele Alli sarebbe tra gli obiettivi dell'Inter per rinforzare le mediana di mister Conte. Il giovane e talentoso centrocampista inglese non ha un grande feeling con Mourinho e potrebbe finire quindi sul mercato durante questa stessa sessione. Al classe '96 pensano così, almeno secondo quanto riporta oggi il Daily Mail, sia i nerazzurri che il Paris Saint-Germain.

MILAN

La possibile cessione di Rade Krunic al Friburgo potrebbe sbloccare la trattativa per riportare Tiemouè Bakayoko. Il Milan non ha mai smesso di pensare al 26enne del Chelsea e nel caso in cui si dovesse formalizzare la cessione dell'ex Empoli in Germania, ecco che a ruota potrebbe arrivare il via libera per il francese. I rossoneri potrebbero incassare 6 milioni subito e 2 di bonus più avanti, così da mettere a segno una piccola plusvalenza dalla cessione del centrocampista. A riportarlo è Tuttosport.

LAZIO

La Lazio potrebbe pescare in Messico per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo ESPN il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Carlos Rodriguez, mezzala classe ‘97 del Monterrey con cui ha disputato 40 presenze con tre gol e sei assist. Rodriguez, che fa parte anche della nazionale centroamericana, è valutato circa 8 milioni di euro anche se al momento la Lazio non avrebbe presentato un’offerta pur seguendo il calciatore da diversi mesi.

NAPOLI

Prima offerta per Kalidou Koulibaly da parte del PSG con i francesi che hanno proposto 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore francese. Troppo bassa la proposta visto ciò che aveva anche offerto il Manchester City negli scorsi giorni ma il dialogo prosegue. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Faouzi Ghoulam visto che la squadra di Tuchel è contata in difesa e ha bisogno di giocatori affidabili e pronti subito.

ATALANTA

Sam Lammers è ad un passo dall'Atalanta. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il PSV ha comunicato che il giocatore oggi non si allenerà con i compagni di squadra. Al ragazzo è stato concesso un permesso per avviare le contrattazioni con l'Atalanta.

Junior Firpo, esterno del Barcellona, è l'ultima pazza idea dell'Atalanta in vista di queste ultime settimane di mercato. Il giocatore classe '96 sarebbe perfetto per i piani tattici della Dea, tanto che - secondo quanto raccolto da TMW - sarebbe stato Gian Piero Gasperini in persona a caldeggiare il suo nome ai dirigenti perché convinto che possa fare la differenza nella sua squadra. Un'operazione tutt'altro che semplice, visto che trattare con un top club come il Barcellona non è mai facile, ma che è concreta e che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.

FIORENTINA

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto su quelle che sono le prossime mosse del mercato della Fiorentina, alla luce del summit di mercato che si è svolto nella giornata di ieri tra il presidente Commisso e la dirigenza della Fiorentina. Per ciò che riguarda Chiesa, ripartirà presto il confronto tra presidente e attaccante: con l’offerta giusta, il numero 25 potrà andarsene (e allora i viola potrebbero spingere per Piatek e liberare Cutrone che piace al Genoa) altrimenti resterà con un sostanzioso rinnovo di contratto da sottoscrivere. Occhio pure a Milenkovic: se la strada di un rinnovo non sembra percorribile non è da escludere che la Fiorentina decida comunque di tenere il difensore cercando piuttosto un’alternativa per il pacchetto dei centrali. Si valutano infatti le candidature di Federico Fazio in uscita dalla Roma e Kevin Bonifazi della Spal.

GENOA

Davide Zappacosta ha effettuando le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa: l'esterno del Chelsea arriva in prestito secco e attualmente sta effettuando i test medici al "Synlab Il Baluardo".

UDINESE

Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Tolgay Ali Arslan. Il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 22.

HELLAS VERONA

Andrea Favilli è ufficialmente un nuovo attaccante dell'Hellas Verona. Ecco il comunicato integrale diramato questa mattina dal club di patron Setti.

MANCHESTER UNITED, OCCHI IN ITALIA: DOUGLAS COSTA E PERISIC NEL MIRINO DEI RED DEVILSLIVERPOOL, UFFICIALE L'ARRIVO DI THIAGO ALCANTARA. REDS DU DIOGO JOTA, CHIESTO ANCHE DEMBELE. ARSENAL, I GUNNERS ALZANO IL PRESSING PER AOUAR. IL MANCHESTER UNITED CI PROVA PER TELLES. CHELSEA, PRIMA MENDY E POI RICE. HIGUAIN DICE ADDIO ALL'ITALIA: UFFICIALE L'ARRIVO ALL'INTER MIAMI. TOTTENHAM, ARRIVA BALE: MA IL GALLESE DEVE FERMARSI ALMENO UN MESE.

Thiago Alcantara è ufficialmente un nuovo centrocampista del Liverpool. Il club campione d'Inghilterra ha ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo dal Bayern Monaco, il secondo per i reds dopo Kostas Tsimikas.

Il Liverpool non si ferma più dopo l'arrivo di Thiago Alcantara. Nelle ultime ore la dirigenza reds si è mossa per Diogo Jota e - secondo quanto riportato da Sky Sport - ha raggiunto l'accordo con il giocatore portoghese tramite il procuratore Jorge Mendes. L'intesa è stata trovata su base quinquennale fino al 2025, ora le parti lavorano per poter trovare un punto di incontro con il Wolverhampton.

Il Manchester United fa sul serio per Ivan Perisic e Douglas Costa. Come riporta oggi ESPN, i due esterni rispettivamente in forza a Inter e Juventus sarebbero infatti sulla lista della spesa dei Red Devils per rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino di mister Solskjaer c'è anche un ex Juve: Kingsley Coman, oggi al Bayern Monaco. Lo United, sostiene l'emittente, proverà a prendere almeno uno di questi tre giocatori da qui a fine mercato.

Il portiere Edouard Mendy non sarà l'ultimo acquisto del Chelsea in questa faraonica campagna acquisti. Come riporta il Daily Express, i Blues lanceranno infatti un'offensiva finale anche per il centrocampista Declan Rice. Il classe '99 attualmente in forza al West Ham - si legge - sarà presumibilmente la ciliegina sulla torta di mister Lampard.

Niente Juventus per Houssem Aouar? Come informa il Daily Star, l'Arsenal avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del talento offensivo in forza all'Olympique Lione. Manca però, ancora, l'accordo tra Gunners e club francese. I biancorossi sfidano i bianconeri e fanno sul serio, determinati a regalare a mister Arteta il fantasista classe '98.

Non solo il Paris Saint-Germain, anche il Manchester United fa sul serio per Alex Telles. Come riporta il Daily Star, i Red Devils nelle prossime ore presenteranno infatti un'offerta ufficiale al Porto per il laterale ex Inter.

Il Liverpool ha chiesto il prestito di Ousmane Dembelé. Come riporta Sport, nelle ultime ore i Reds avrebbero contattato il Barcellona per avere informazioni sulla situazione dell'esterno offensivo e proporre un trasferimento a titolo temporaneo in Premier League. Il francese ex Borussia Dortmund piace molto a mister Klopp, anche se è difficile che Koeman possa rinunciarvi proprio ora che sembra essersi finalmente ristabilito dai tanti infortuni.