Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 agosto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

IL MANCHESTER UNITED MOLLA DYBALA, L’INTER TORNA IN POLE PER LUKAKU. ACCORDO PER CANCELO AL CITY E DANILO BIANCONERO. FIORENTINA, SI VA VERSO IL RITORNO DI BADELJ. ROMA SU ZAPPACOSTA - Il Manchester United sembra intenzionato a mollare Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sports (inglese) i Red Devils non sono convinti che il calciatore voglia realmente trasferirsi all’Old Trafford. L’attaccante della Juventus, per cui si è parlato di un possibile scambio con Romelu Lukaku, ha anche avanzato richieste eccessive per quanto riguarda lo stipendio e le commissioni del suo agente. Per questo il Manchester United starebbe cercando altre opzioni sul mercato, il che complicherebbe lo scambio con i bianconeri. Ed ecco tornare in pole l’Inter, infatti questa mattina il club nerazzurro ha contattato l’agente del belga per stabilire la trattativa da adottare nel corso della trattativa. A breve l’Inter potrebbe presentare al Manchester United una nuova offerta.

Se la trattativa tra Paulo Dybala e il Manchester United sembra saltata, la Juventus continua a trattare con il Manchester City la cessione di Joao Cancelo. Bianconeri e Citizens stringono per lo scambio tra il portoghese e Danilo. Dopo l’incontro di ieri è arrivata la fumata bianca: Cancello volerà in Inghilterra in cambio di Danilo e 30 milioni di euro.

Milan Badelj, centrocampista in uscita dalla Lazio, si avvicina a passi sempre più veloci verso un ritorno nella Fiorentina. Il trasferimento del croato dovrebbe avvenire mediante la formula del prestito oneroso (ad 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Nome nuovo invece per la Roma. Secondo quanto riferito dal Sun, il club capitolino è interessato infatti a Davide Zappacosta. Il terzino del Chelsea è finito dietro a Reece James nelle scelte di Frank Lampard e il ds Petrachi, che ha già avuto il giocatore a Torino, potrebbe quindi decidere di lanciare un affondo nei prossimi giorni.

Mario Giuffredi, agente del laterale rossonero Andrea Conti, ha commentato a MilanNews.it le voci di mercato legate al futuro del suo assistito: “Conti rimane al Milan senza ombra di dubbio. Si sta trovando bene con Giampaolo, ma Andrea sarà felice solo quando sarà tornato quello che era all’Atalanta. Purtroppo solo gli infortuni l’hanno frenato”, ha confessato Giuffredi. Conti, proprio in queste ore, era stato accostato al Parma con la formula del prestito.

La nuova stagione del Settore Giovanile di AC Milan è già iniziata, con le formazioni Primavera e U18 impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto. Tra le novità degli staff tecnici del Vivaio rossonero c’è un ritorno speciale, quello di Nelson Dida, portiere del Milan dal 2000 al 2010 e artefice di tanti successi. Dida torna al suo Club per occuparsi della preparazione dei portieri della formazione U17.

Intervistato da Sky Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha blindato il giovane talento azzurro, Gianluca Gaetano: "Vorrei in squadra dieci Mertens, dieci Milik, dieci Insigne e dieci Allan, ma li potrei nominare tutti... Sono tutti giocatori di livello, pure lo stesso Gaetano. A proposito, Gianluca resterà con noi, non lo daremo in giro a nessuno. È uno che vi farà vedere dei numeri sensazionali nei prossimi anni". Intanto il Napoli pensa a Morgan Sanson del Marsiglia.

Lecce ancora a lavoro sul mercato. Il ds Meluso si muove, in entrata ed in uscita. Tramonta quasi definitivamente la pista che porta a Burak Yilmaz. L’attaccante del Besiktas ha subìto un infortunio, motivo per cui il Lecce ha deciso di valutare altre piste. Babacar riflette sulla destinazione salentina, il club quindi pensa anche ad altre situazioni. Una pausa di riflessione, quella del calciatore del Sassuolo, che non dovrebbe compromettere l’arrivo di Dell’Orco e Goldaniga a Lecce. In uscita Saraniti, su cui è forte il Catanzaro. Costa Ferreira è vicino più al Teramo che al Trapani, mentre Megelaitis e Dubickas sono nel mirino del Bisceglie. Tra entrate e uscite, si accende (ancora) il mercato del Lecce.

Thomas Rodriguez è stato protagonista di un ottimo campionato con la maglia dell’Union Calera. Il centrocampista di proprietà del Genoa per questo motivo ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui i cileni dell’Union Espanola. Trattativa ben avviata, con l’intenzione dell’Union Espanola di ingaggiare il calciatore e farne un punto di forza. Ma la Federazione Cilena ha bloccato sul nascere l’operazione per una regola che non consente ai calciatori in prestito di disputare un anno con due maglie nello stesso campionato. Si apre quindi una battaglia legale per cercare di arrivare ad una conclusione positiva. L’Union Espanola vuole Thomas Rodriguez, la Federazione per adesso dice no. E intanto vanno registrati anche altri interessamenti.

ZENIT, I TIFOSI CONTRO MALCOM. GATTUSO RIFIUTA IL NANTES. BARCELLONA, UFFICIALE FIRPO-

Lo Zenit San Pietroburgo nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Malcom dal Barcellona. Tuttavia i tifosi del club russo si sono rivoltati contro questo nuovo arrivo: "Una mancanza di rispetto nei confronti delle tradizioni del nostro club. Non siamo razzisti, ma per noi l’assenza di giocatori di colore è semplicemente un tradizione importante”, così i tifosi hanno rimproverato la dirigenza.

Secondo le ultime indiscrezioni de L'Equipe, Gennaro Gattuso avrebbe declinato l'offerta del Nantes. Il club francese infatti aveva offerto la panchina all'ex tecnico del Milan dopo l'addio di Vahid Halilhodzic. Tuttavia Gattuso avrebbe detto no al Nantes poiché non è convinto del progetto proposto dalla squadra di Ligue 1.

Secondo le ultime indiscrezioni di RMC il Watford avrebbe rifiutato un'offerta di 32 milioni di sterline arrivata dall'Everton per il centrocampista Abdoulaye Doucoure. Il tecnico dei Toffees Marco Silva ha già allenato con il francese classe 1993 a Vicarage Road e vorrebbe riaverlo a Liverpool ma non sarà affatto facile convincere il Watford a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Il trasferimento era ormai nell'aria da tempo, e adesso è stato ultimato e reso ufficiale. Si tratta del passaggio del terzino sinistro Junior Firpo, ispano-dominicano di 22 anni, dal Real Betis al Barcellona. Il club blaugrana, mediante i suoi canali ufficiali, ne ha annunciato l'acquisto per una cifra di 18 milioni, più altri 12 di bonus, e la firma sul contratto per le prossime cinque stagioni. Comunicata anche la clausola rescissoria, fissata all'importante cifra di 200 milioni di euro. Il giocatore ieri si è già unito alla nuova squadra.