Mercoledì inizia la Champions dell'Inter, Marotta: "Vogliamo fare un cammino importante"

vedi letture

Il direttore sportivo dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del derby contro il Milan, affrontando anche l'argomento relativo agli obiettivi stagionali: "Lo scenario economico è molto difficile, abbiamo costi fissi ma introiti che non possiamo prevedere. Tutte le società sono in difficoltà, avevamo un programma che ha subito per ovvie ragioni un rallentamento. Mercoledì inizieremo la Champions League e abbiamo una caratteristica in più: la continuità. Siamo fiduciosi di poter fare un cammino importante".