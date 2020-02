Messi a 0. Perché i tifosi del Bayern Monaco possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Bayern Monaco - Lionel Messi ha chiarito in una intervista di cinque mesi fa di essere disposto a chiudere la carriera al Barcellona, purché il club gli avesse garantito un progetto vincente. Il Bayern per certo questo può farlo: l'ultima Champions League vinta risale al 2013 e per cercare di rialzare la coppa dalle grandi orecchie il club ha incominciato dalla scorsa estate a spendere come non mai. Gli 80 milioni per Lucas Hernandez rappresentano un record che ha polverizzato i 40 per Tolisso. Ricchi, ambiziosi, con un progetto serio e un'organizzazione societaria come pochissimi al mondo. Ma c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, per nulla secondario: il legame con Adidas. L'azienda tedesca oltre ad avere come testimonial e uomo di punta proprio Messi è azionista del Bayern detenendo l'8.33% delle quote. Dopo una vita a vedere Messi indossare la maglia Nike del Barcellona, sarebbe una grande opportunità anche a livello commerciale.

Perché è difficile l'accordo con il Bayern Monaco - Il campionato tedesco, anzitutto. Non ha il fascino della Liga, ma neanche di Premier League e Serie A. E nemmeno la competitività con i bavaresi che da anni hanno un dominio netto sulle altre. La cultura ma sopratutto la lingua tedesca possono essere un ostacolo. E poi: come reagirebbero i senatori? Alcune panchine sono saltate proprio per volontà dello zoccolo duro della squadra, che è già di livello assoluto così com'è. L'ingaggio di Messi stravolgerebbe in modo pericoloso gli equilibri: basti pensare che la stella nonché il giocatore più pagato, Robert Lewandowski, guadagna 18 milioni di euro. Non a caso gli obiettivi più concreti a oggi sono Leroy Sané e Kai Havertz, che potrebbero di conseguenza escludere l'argentino.