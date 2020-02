Messi a 0. Perché i tifosi del Tottenham possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Tottenham - Una finalista dell'ultima edizione della Champions League giocoforza ha possibilità di acquistare uno dei due migliori giocatori del mondo. Certo l'eventuale operazione sarebbe tutt'altro che semplice, ma i pro in tal senso esistono. Il Tottenham in fondo è un club in forte espansione, sia a livello di risultati che di brand e le attrattive per un giocatore come la Pulga esistono eccome. Anche perché al di là della evidente crescita sul campo, al Tottenham continua a mancare un trofeo, possibilmente un trofeo prestigioso. Hanno sfiorato la vittoria più volte, in Premier e in Champions, ma ancora gli Spurs non sono andati a dama. E uno come Messi potrebbe davvero dare quel quaolcosa in più, far salire quell'ultimo scalino che ancora manca. Lo stadio poi: il nuovo White Hart Lane è un gioiello sotto tutti i punti di vista, possibile che venga la voglia di giocarci e di testarne l'atmosfera. Last but not least, José Mourinho: dopo aver lavorato con i migliori allenatori del mondo, la Pulce potrebbe essere intrigata dalla possibilità di giocare per lo Special One.

Perché è difficile l'accordo col Tottenham - Non è ancora considerata una big in senso assoluto, almeno per definizione. Ed inevitabilmente sarebbe un passo indietro nella sua voglia di primeggiare ad ogni costo e nella sua immagine di top player di un top club. Quindi l'aspetto economico: il Tottenham è club ricchissimo, ma con idee ben precise riguardo alle spese da sostenere. Ad oggi lo stipendio più alto è quello di Harry Kane, circa 12 milioni netti a stagione. E Messi per lasciare Barcellona vorrebbe superare i 40 milioni netti annui.