Messi attacca: "Al Barcellona manca un progetto da tempo. Si destreggiano e coprono i buchi"

Lionel Messi ha rotto gli indugi e ai microfoni di goal.com ha spiegato la scelta che lo ha portato a fare marcia indietro e restare, almeno per questa stagione, al Barcellona: "Sicuramente mi è costato molto decidere. Non c'entra il risultato del Bayern, dipende da tante cose. Ho sempre detto che volevo restare qui. Che volevo un progetto vincente e vincere titoli con il club per continuare a far crescere la leggenda del Barcellona a livello di trofei. E la verità è che da tempo che non c'è un progetto né nulla, loro si destreggiano e coprono i buchi mentre le cose vanno. Come ho detto prima ho sempre pensato al benessere della mia famiglia e del club".