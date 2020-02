vedi letture

Messi e Ronaldo insieme alla Juve? Sarri: "Fossi un dirigente del Barcellona m'incazzerei"

Al Sarri esteta del calcio piacerebbe vedere insieme alla Juventus Messi e Cristiano Ronaldo?" E' una delle domande poste in sala stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha risposto così: "Mi fai una domanda in cui mi chiedi di parlare di Messi, che ha risonanza Mondiale ed è un tesserato del Barcellona. Non mi sembra una domanda appropriata perché se fossi un dirigente del Barcellona risponderei: ma che ca*** vuole questo Sarri?"

