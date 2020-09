Messi resta al Barça: "Non ho detto niente prima del 10 giugno perché stavamo ancora giocando"

Perché Lionel Messi non ha comunicato prima del 10 giugno, data di scadenza dell'opzione per liberarsi a zero, la sua intenzione di lasciare il Barcellona? Nell'intervista a Goal in cui ha comunicato la decisione di rimanere al Camp Nou, il numero 10 argentino spiega così: "Ora si appigliano a questo, ma il 10 giugno stavamo ancora lottando per la Liga, nel mezzo di questa pandemia di merda, che ha stravolto tutte le date. E questo è il motivo per cui rimarrò al Barcellona".